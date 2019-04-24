Сульшер сказав, що команда Гвардіоли багато фолить – каталонець обурився, але Сіті справді лідер сумнівного рейтингу

Напередодні манкуніанського дербі головні тренери команд заочно обговорили одну цікаву деталь.

Уле Гуннар Сульшер на передматчевій прес-конференції розповів, що в сьогоднішньому поєдинку фоли Манчестер Сіті ускладнять життя його футболістам.

"Вони перевірятимуть на міцність наші кісточки і п'яти, збиватимуть нас. Таким чином не дозволять нам контратакувати. Буде багато фолів – у цьому жодних сумнівів.

Сіті атакує великою кількістю гравців, а після втрати м'яча футболісти відразу намагаються його собі повернути, тому часто порушують правила. Вони зупинятимуть нас якнайдалі від власних воріт. Ми повинні проходити цей пресинг, грати в один-два доторки, не давати їм часу на фол", – каже норвежець.

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Гвардіолу обурило звинувачення Сульшера. "Він таке сказав? І як нам це вдається з володінням у 65-75% відсотків часу? Мені таке не подобається. Моя команда діє на зовсім інших принципах.

За 10 років тренерства я ніколи не готувався до гри з думками про фоли. Мої гравці в Барселоні, Баварії, Сіті можуть лише підтвердити це. Деколи в матчах нам доводиться фолити, коли події розвиваються занадто швидко. Однак я ніколи не казав, що ми повинні карати суперника фолами, або зупиняти їх так", – відповів на своїй прес-конференції Пеп.

Думка Сульшера не нова. Раніше в схожому стилі говорив Жозе Моурінью: "Вони атакують багатьма гравцями, а коли втрачають м'яч, то стають вразливими. Щоб уникнути проблем, їхні футболісти роблять так звані тактичні фоли".

"Манчестер Сіті використовує багато брудних трюків. Вони фолять ледь не щоразу, коли суперник відбирає м'яч і переходить у контратаку", – це вже думка Гарі Невілла.

Зрозуміло, що звинувачення йдуть від представників Манчестер Юнайтед, але ситуація цікава, адже візуально в багатьох складається враження постійних тактичних фолів Сіті.

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Якщо розглядати ситуацію в абсолютних значеннях, то "червоний" табір далекий від істини. Манчестер Сіті в цьому сезоні здійснив 170 фолів на чужій половині поля, а Юнайтед – 195. Сіті отримав 38 жовтих карток в поточній АПЛ, а Юнайтед – 64.

Втім, якщо скоректувати показники на володіння, взявши до уваги лише час, який команди проводять на полі без м'яча (протягом якого й здійснюються фоли), то вийде, що Манчестер Сіті (при володінні 64% – найбільше в чемпіонаті) найчастіше в АПЛ порушує правила. Тобто тактика дрібного фолу зразу після втрати м'яча в "містян" дійсно є.

Що в цьому настільки поганого та чому така заява обурила Гвардіолу – не зрозуміло. Проте Пеп закликав ще раз запитати Сульшера про це вже після дербі, яке відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.

Оцінка фолів в середньому на гру, скоректована на володіння: