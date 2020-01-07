Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфінального матчу Кубка ліги

МЮ приймає Манчестер Сіті в рамках півфіналу Кубка англійської ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Перший матч 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Олександр Зінченко участі в поєдинку не візьме. Відеотрансляція та текстовий онлайн зустрічі доступні на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Ман Сіті: вболівальників "містян" будуть виводити з домашніх секторів Олд Траффорд

Стартові склади:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Джонс, Ліндельоф, Вільямс – Джонс, Фред, Перрейра – Грінвуд, Рашфорд, Лінгард

Запасні: Ромеро, Далот, Матіч, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Отаменді, Фернандіньйо, Менді – Родрі, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Б. Сілва – Стерлінг

Запасні: Едерсон, Жезус, Агуеро, Д. Сілва, Канселу, Фоден, Гарсія

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