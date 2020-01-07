Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка лиги

МЮ принимает Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко участия в поединке не примет. Видеотрансляция и текстовый онлайн встречи доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс – Джонс, Фред, Перрейра – Гринвуд, Рашфорд, Лингард

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди – Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Б. Силва – Стерлинг

Запасные: Эдерсон, Жезус, Агуеро, Д. Силва, Канселу, Фоден, Гарсия

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