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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка лиги

7 января 21:55 587 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка лиги
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка лиги

МЮ принимает Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко участия в поединке не примет. Видеотрансляция и текстовый онлайн встречи доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс – Джонс, Фред, Перрейра – Гринвуд, Рашфорд, Лингард

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди – Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Б. Силва – Стерлинг

Запасные: Эдерсон, Жезус, Агуеро, Д. Силва, Канселу, Фоден, Гарсия

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