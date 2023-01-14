Спроба реваншу за побиття 3:6, яке влаштували Холанд, Фоден, Де Брюйне і компанія на Етіхаді. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 14:30. Команда Гвардіоли в жахливому стилі вилетіла від одного з аутсайдерів АПЛ з кубкового турніру, але сьогодні зовсім інші склад та налаштування. Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Ман Сіті онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Гвардіола знищив гравців Ман Сіті після вильоту з Кубка ліги – такого жахіття не було майже 5 років

Люк Шоу, лівий захисник збірної Англії, продовжує виходити в центрі оборони, хоча на лаві запасних аж троє профільних центрбеків – учорашній капітан Магвайр, чемпіон світу Мартінес і Лінделеф. Марсьяль таки виграв боротьбу з часом, відновившись від травми. Колишній півзахисник донецького Шахтаря Фред вперше за 8 матчів АПЛ виходить в основі МЮ. Фоден і Канселу, здавалося, втратили свої позиції, але також повертаються у стартовий склад Сіті. Гвардіола цього разу здивував навіть менше за візаві.

МЮ: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія – Каземіро, Фред, Еріксен – Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд

Ман Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Аке, Канселу – Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва – Марез, Холанд, Фоден