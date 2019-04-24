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Гвардіола: Ми більше не боїмося грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

12:39 240 Читать на русском
Гвардіола: Ми більше не боїмося грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Хосеп Гвардіола / Leaders Sportsers Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Юнайтед.

 

"Ми більше не боїмося грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, тому що за 10 років Манчестер Сіті сильно виріс. Зараз нам вже не страшно поїхати туди і грати, хоча раніше це було куди складніше.

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За останні 10 років рівень гравців Манчестер Сіті зрівняв шанси. Раніше різниця в класі була більш відчутною", – розповів Гвардіола у коментарі для Sky Sports.

Нагадаємо, манкуніанське дербі між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 24 квітня. Початок матчу о 22:00.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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