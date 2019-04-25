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Манчестер Сіті встановив історичний рекорд результативності для англійських команд

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Манчестер Сіті встановив історичний рекорд результативності для англійських команд
ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті в перенесеному матчі 31-го туру чемпіонату Англії обіграв сусідів з Юнайтед (2:0).

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

Після звітного поєдинку команда Хосепа Гвардіоли забила вже 157 голів у матчах усіх турнірів нинішнього сезону. Це новий рекорд для англійських команд.

Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед, зробивши вагому заявку на чемпіонство – Зінченко відіграв повний матч

Цікаво, що попереднє досягнення також належить Манчестер Сіті, коли під керівництвом Мануеля Пеллегріні "містяни" забили 156 м'ячі у сезоні 2013/14.

Після 35 зіграних турів Манчестер Сіті одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, всього на 1 очко випереджаючи Ліверпуль.

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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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