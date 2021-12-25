Провансальцы уже в январе будут рассматривать предложения по 22-летнему игроку, сообщает Сalciomercato.

Чемпионы мира и Европы, капитан Милана, но без Мбаппе – неожиданный список свободных агентов на лето-2022

Контракт Камара истекает летом, а подписывать новый он отказался. Transfermarkt оценивает француза в 25 млн евро, но Марселю и близко не дадут таких денег. Заплатить "копеечную" цену готовы Милан, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Комара выступает на позициях опорника и центрального защитника. В текущем сезоне лидер Марселя провел 20 матчей и отличился одним голом.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою