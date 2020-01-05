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Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію для Меддісона

12:17 577 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію для Меддісона
Джеймс Меддісон / AFP

Манчестер Юнайтед не втрачає спроб придбати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона.

Манчестер Юнайтед готовий віддати Джессі Лінгарда та 45 млн фунтів в обмін на зірку Лестера Джеймса Меддісона, інформує Daily Mirror.

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Зазначається, що Сульшер вважає Меддісона ідеальним варіантом для нового проекту "червоних дияволів". Окрім того, норвезький фахівець готовий відпустити Лінгарда, який перебуває не в найкращій формі та не відзначався результативними діями за Манчестер Юнайтед із грудня 2018 року.

До слова, Меддісон перейшов у Лестер 1 липня 2018 р. з Норвіча за 10 млн євро. У поточному сезоні гравець провів в АПЛ 20 поєдинків, в яких відзначився 6 разів і віддав 3 гольові передачі.

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