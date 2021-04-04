Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа близький до відходу з клубу – "червоні дияволи" спонукають іспанця до трансферу.

Наставник команди Уле Гуннар Сульшер задоволений виступами другого голкіпера команди Діна Хендерсона та має намір зробити його основним.

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Як повідомляє The Mirror, Манчестер Юнайтед не хоче, аби Де Хеа, який є найбільш високооплачуваним гравцем у АПЛ, залишався на лаві для запасних – його зарплата становить 412 тисяч євро на тиждень. Саме тому "червоні дияволи" готові виплатити компенсацію, аби іспанець покинув клуб.

До слова, Де Хеа провів 29 матчів у складі манкуніанців у поточному сезоні, пропустивши 37 м'ячів та 10 разів втримав ворота на замку.

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