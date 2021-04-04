Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа близок к уходу из клуба – "красные дьяволы" побуждают испанца к трансферу.

Наставник команды Уле Гуннар Сульшер доволен выступлениями второго голкипера команды Дина Хендерсона и намерен сделать его основным.

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Как сообщает The Mirror, Манчестер Юнайтед не хочет, чтобы Де Хеа, который является самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ, оставался на скамейке запасных – его зарплата составляет 412 тысяч евро в неделю. Именно поэтому "красные дьяволы" готовы выплатить компенсацию, чтобы испанец покинул клуб.

К слову, Де Хеа провел 29 матчей в составе манкунианцев в текущем сезоне, пропустив 37 мячей и 10 раз удержал ворота на замке.

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