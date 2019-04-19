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Зарплата гравців Манчестер Юнайтед знизиться, якщо клуб не потрапить в ЛЧ – Погба і Де Хеа вимагають покращених умов

20:50 275 Читать на русском
Зарплата гравців Манчестер Юнайтед знизиться, якщо клуб не потрапить в ЛЧ – Погба і Де Хеа вимагають покращених умов
Поль Погба / фото із соцмереж

Для Манчестер Юнайтед дуже важливим є потрапляння до Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

Якщо Манчестер Юнайтед не кваліфікується до Ліги чемпіонів, то зарплати гравців команди автоматично знизяться на 25 відсотків, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, такий перебіг подій не влаштовує зірок команди Поля Погба та Давіда Де Хеа. Представники гравців спробують продовжити їхні контракти з клубом на покращених умовах, щоб нівелювати ймовірні втрати.

Зауважимо, що наразі Погба та Де Хеа, якими цікавиться Реал, заробляють 290 та 200 тисяч євро на тиждень відповідно.

Після 33-х зіграних турів Манчестер Юнайтед посідає 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від четвертої сходинки, яка надає перепустку в Лігу чемпіонів, на 2 очки.

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Теги
Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів
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