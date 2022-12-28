Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест – 3:0 – відео голів та огляд матчу
08:32 - Читать на русском
МЮ без особливих проблем розгромив Ноттінгем Форест у 17-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Рашфорд уже до 22 хвилини мав в активі гол+пас. Спершу замкнув подачу з кутового від Еріксена, а потім асистував Марсьялю. "Ліс" скоротив відставання, та м'яч скасували через офсайд.
Манчестер Юнайтед розгромив Ноттінгем, впритул наблизившись до зони ЛЧ – Рашфорд забив гол і віддав асист
МЮ продовжив тотально переважати. Крапку поставив Фред на 87 хвилині. Перемога дозволила "червоним дияволам" набрати 29 залікових балів і закріпитись на 5 сходинці. Ноттінгем з 13 очками залишився передостаннім.
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