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Гвардіола засипав Сульшера компліментами напередодні дербі Манчестера

08:56 260 Читать на русском
Гвардіола засипав Сульшера компліментами напередодні дербі Манчестера
Гвардіола та Сульшер / фото із відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу проти Манчестер Юнайтед в Кубку англійської ліги і оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера.

 

"Мені здається, Уле починає бачити в команді ті риси, які йому і потрібні. Нелегко керувати великою командою. Від тренера завжди вимагають перемог, але тренерам потрібен час. Я думаю, Ман Юнайтед починають грати саме так, як хоче Уле.

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Минулого місяця ми вже грали з МЮ. Тоді ми пропускали контратаки, тому що вони примудрялися за дві-три секунди доставити м'яч до штрафного майданчика. МЮ відіграє в відмінному темпі, у них в складі є дуже талановиті виконавці.

Знаю, що в ті роки, коли мене тут не було, ми були галасливими сусідами. Тепер я не знаю, хто ми. Думаю, ми більше не галасливий сусід для Манчестер Юнайтед", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

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Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті в рамках півфіналу Кубка ліги відбудеться сьогодні, 7 січня.Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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