Манчестер Сити сделал защитника Атлетико приоритетной целью – им интересовался Ливерпуль

Центрбек "матрасников" будет призван усилить линию обороны манкунианцев, утверждает The Times.

"Манчестер Сити должен добавить, для этого не надо быть гением": Гвардиола – о вылете Зинченко и Ко из Кубка Англии

Наставник Сити Хосеп Гвардиола запланировал перестройку центра обороны и сделал Хименеса топ-целью на ближайшее трансферное окно. Атлетико готов отпустить уругвайца, если получит за него минимум 120 млн евро. Ранее интерес к 25-летнему защитнику проявлял Ливерпуль, продолжающий поиски замены Деяну Ловрену.

В нынешнем сезоне Хосе Хименес провел 25 матчей во всех турнирах.

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