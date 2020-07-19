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Манчестер Сити сделал защитника Атлетико приоритетной целью – им интересовался Ливерпуль

19 июля 19:06 - Читати українською
Манчестер Сити сделал защитника Атлетико приоритетной целью – им интересовался Ливерпуль
Хосе Хименес / EFE

Защитник мадридского Атлетико Хосе Хименес попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

Центрбек "матрасников" будет призван усилить линию обороны манкунианцев, утверждает The Times.

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Наставник Сити Хосеп Гвардиола запланировал перестройку центра обороны и сделал Хименеса топ-целью на ближайшее трансферное окно. Атлетико готов отпустить уругвайца, если получит за него минимум 120 млн евро. Ранее интерес к 25-летнему защитнику проявлял Ливерпуль, продолжающий поиски замены Деяну Ловрену.

В нынешнем сезоне Хосе Хименес провел 25 матчей во всех турнирах.

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