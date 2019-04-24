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Манчестер Сіті Зінченка не отримає шампанське у випадку перемоги в Кубку Англії – FA змінила правила нагородження

18:40 166 Читать на русском
Манчестер Сіті Зінченка не отримає шампанське у випадку перемоги в Кубку Англії – FA змінила правила нагородження
Манчестер Сіті ризикує не отримати шампанського

Футбольна асоціація Англії змінила правила церемонії нагородження переможця Кубка Англії. Починаючи з поточного розіграшу, FA припинить вручати команді-переможцю ящик шампанського.

Переможець Кубка Англії 2018/19 більше не отримає ящика шампанського. Футбольна асоціація мала давню традицію розміщувати у роздягальні команди-переможця фіналу ящик ігристого вина, проте з цього сезону FA вирішила відмовитись від такої ідеї, повідомляє Daily Mail.

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Причина – уникнення ймовірності образи гравців, чиї релігійні переконання не допускають вживання алкоголю. Крім того, у команді можуть бути і неповнолітні гравці, яким у зв'язку з цим теж заборонено вживати спиртне. Тому Футбольна асоціація вирішила відтепер дарувати переможцям безалкогольне шампанське.

Дане рішення прийняте виключно з ініціативи FA – будь-яких скарг від гравців, тренерів чи клубів з цього приводу не надходило.

До слова, у фінальному матчі Кубка Англії 2018/19 зіграють Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка та Уотфорд. Поєдинок пройде 18 травня на Вемблі. До слова, в активі українця 3 матчі в поточному розіграші турніру.

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Теги
Англія Українці за кордоном Кубок Англії 2018/19 Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Уотфорд Уотфорд Кубок Англії Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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