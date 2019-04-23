"Коли дуже бурхливо відсвяткував чемпіонство", – Меньє потролив Мбаппе через курйоз на тренуванні ПСЖ

Захисник ПСЖ Томас Меньє в своєму твіттері опублікував відеоролик з тренування команди.

На записі партнер бельгійця нападник Кіліан Мбаппе врізається в перешкоду і падає. Меньє скористався нагодою і познущався над товаришем.

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"Коли занадто бурхливо святкував завоювання титулу. Усім чутливим – будьте обережними при перегляді цього відео. Кіліане, вітаю з хет-триком", – написав під відео Меньє.

В неділю, 21 квітня, ПСЖ завоював титул чемпіона Франції після того, як головний переслідувач – Лілль – втратив очки в матчі з Тулузою. Самі парижани здобули перемогу в грі з Монако (3:1), а Мбаппе оформив хет-трик.

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