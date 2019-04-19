Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 23-х років

Transfermarkt склав список з десяти найдорожчих лівих захисників світу до 23 років.

У топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 23 років за версією Transfermarkt увійшов український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Захисник оцінюється у 15 мільйонів євро.

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Найдорожчим лівим захисником до 23-х років є гравець Валенсії Хосе Гайя, який оцінюється у 40 мільйонів євро. Футболіст Ліона Ферлан Менді коштує 30 мільйонів євро, трійку замикає Алекс Грімальдо з Бенфіки.

До слова, у поточному сезоні в активі лівого захисника 23 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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