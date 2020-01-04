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Манчестер Сіті зазнав невдачі у спробі підписати лідера оборони Лестера

19:38 451 Читать на русском
Манчестер Сіті зазнав невдачі у спробі підписати лідера оборони Лестера
Чаглар Союнчю / Reuters

Лестер не захотів відпускати захисника Чаглара Союнчю у Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна.

Пропозиція у 38 млн фунтів від чинних чемпіонів Англії не влаштувала керівництво "лисів", інформує Sun.

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Турок став ключовим гравцем оборони Лестера (один гол і один асист в 20 матчах), яка в АПЛ 2019/20 поступається лише Ліверпулю. Манчестер Сіті готовий виходити на ринок взимку заради топових захисників, і саме Союнчю став однією з цілей "містян". Втім, Лестер налаштований розпочинати переговори зі значно більшої суми – 60 млн фунтів.

Нагадаємо, саме команди Брендана Роджерса і Хосепа Гвардіоли є головними претендентами на другу сходинку чемпіонату Англії – 45 і 44 очки відповідно.

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