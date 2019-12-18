Артета домовився із Арсеналом – Гвардіола не хотів його відпускати

Гвардіола та Артета – тепер у різних напрямках / Rex Features

Асистент Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета близький до призначення головним тренером лондонського Арсенала. Зірковий керманич "містян" до останнього не хотів втрачати помічника.

37-річний тренер невдовзі стане новим наставником "канонірів", повідомляє Sky Sport Italia.

Арсенал заплатить Манчестер Сіті кругленьку суму за Артету

За інформацією видання, Артета досягнув остаточної згоди з керівництвом Арсенала. Невдовзі він буде представлений у новому статусі. Керманич Сіті Хосеп Гвардіола намагався втримати екс-хавбека Евертона в своєму штабі, проте не зумів зупинити відхід баска. Артета нібито вже узгодив із босами кризового клубу зимові трансфери.

Мікель Артета стане третім тренером лондонців у нинішньому сезоні. Кампанію 2019/20 Арсенал розпочав під керівництвом Унаї Емері, але той був звільнений із посади наприкінці листопада через незадовільні результати. Тимчасово командою керує Фредді Юнгберг, проте шведу не вдалося покращити становище "канонірів".

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