Манчестер Сіті на офіційному сайті оголосив список футболістів, які летять в передсезонний тур по до США. Пеп Гвардіола бере 26 гравців, серед яких є Олександр Зінченко – українець чекає трансферу в Арсенал.

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У США не полетіли 4 гравці основи: Емерік Ляпорт, Ілкай Гюндоган, Філ Фоден та Джон Стоунз. Клуб не розкриває причин, але преса пише, що ці футболісти не отримали дозволу на в'їзд у Штати, оскільки не є вакцинованими від COVID-19.

Як повідомляє Daily Mail, вони працюватимуть з молодіжною командою в Хорватії. Манчестер Сіті тим часом зіграє два матчі в США – проти Баварії та мексикаської Амеріки.