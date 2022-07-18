Манчестер Сити потерял 4 звезд на предсезонный тур по США – известны имена протестантов
Ряд звездных "горожан", похоже, отказываются вакцинироваться.
Манчестер Сити на официальном сайте объявил список футболистов, летящих в предсезонный тур по США. Пеп Гвардиола берет 26 игроков, среди которых Александр Зинченко – украинец ждет трансфера в Арсенал.
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В США не полетели 4 игрока основы: Эмерик Ляпорт, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Джон Стоунз. Клуб не раскрывает причин, но пресса пишет, что эти футболисты не получили разрешения на въезд в Штаты, поскольку не вакцинированы от COVID-19.
Как сообщает Daily Mail, они будут работать с молодежной командой в Хорватии. Манчестер Сити в это время сыграет два матча в США – против Баварии и мексиканской Америки.