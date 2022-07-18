Манчестер Сити на официальном сайте объявил список футболистов, летящих в предсезонный тур по США. Пеп Гвардиола берет 26 игроков, среди которых Александр Зинченко – украинец ждет трансфера в Арсенал.

Зинченко – в Арсенал: стал известен срок контракта украинца с "канонирами"

В США не полетели 4 игрока основы: Эмерик Ляпорт, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Джон Стоунз. Клуб не раскрывает причин, но пресса пишет, что эти футболисты не получили разрешения на въезд в Штаты, поскольку не вакцинированы от COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, они будут работать с молодежной командой в Хорватии. Манчестер Сити в это время сыграет два матча в США – против Баварии и мексиканской Америки.