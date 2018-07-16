Манчестер Сити отказался от покупки Ковачича

Манчестер Сити не готов платить Реалу за Ковачича 80 млн евро.

Манчестер Сити ищет альтернативу Жоржинью, который стал футболистом Челси, но не готов тратить большие деньги, сообщает Sky Sports.

Одним из главных претендентов на покупку был Ковачич, но "горожане" не хотят платить за него 80 млн евро.

Ранее сам футболист заявлял, что хочет сменить клуб ради большего количества игрового времени.

В прошлом сезоне Примеры Ковачич принял участие в 21 матче и отдал 3 голевые передачи.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"