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Манчестер Сити отказался от покупки Ковачича

21:31 118 Читати українською
Манчестер Сити отказался от покупки Ковачича
Матео Ковачич / Sports Illustrated

Манчестер Сити не готов платить Реалу за Ковачича 80 млн евро.

Манчестер Сити ищет альтернативу Жоржинью, который стал футболистом Челси, но не готов тратить большие деньги, сообщает Sky Sports.

Одним из главных претендентов на покупку был Ковачич, но "горожане" не хотят платить за него 80 млн евро.

Ранее сам футболист заявлял, что хочет сменить клуб ради большего количества игрового времени.

В прошлом сезоне Примеры Ковачич принял участие в 21 матче и отдал 3 голевые передачи.

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