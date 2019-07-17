Дуэль Зинченко и Ярмоленко в видеообзоре спарринга Манчестер Сити и Вест Хэма

Манчестер Сити уверенно победил лондонский Вест Хэм в полуфинале Трофея АПЛ Азия. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Товарищеский матч. Премьер-лига Азия Трофи

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1

Голы: Д. Силва, 34, Нмеча, 36 (пен.), Стерлинг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен.)

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм и вышел в финал Азия Трофи – Ярмоленко и Зинченко активно провели тайм

Счет удалось открыть "молоткам", когда Марк Нобл уверенно реализовал пенальти на 26-й минуте. Однако, в дальнейшем забивали только "горожане". Сначала Давид Силва классно принял подачу и вторым касанием пробил кипера Вест Хэма. А еще до перерыва Нмеча тоже забил с одиннадцатиметрового.

Во второй половине игры дубль оформил Рахим Стерлинг. На 59-й минуте он убежал на свидание с вратарем, а затем удачно воспользовался передачей от Кевина де Брюйне.

К слову, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко появились в составе своих команд со скамейки запасных во втором тайме.