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Дуэль Зинченко и Ярмоленко в видеообзоре спарринга Манчестер Сити и Вест Хэма

18:51 181 Читати українською
Дуэль Зинченко и Ярмоленко в видеообзоре спарринга Манчестер Сити и Вест Хэма
Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1 – видео голов и обзор матча / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити уверенно победил лондонский Вест Хэм в полуфинале Трофея АПЛ Азия. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

 

Товарищеский матч. Премьер-лига Азия Трофи

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1

Голы: Д. Силва, 34, Нмеча, 36 (пен.), Стерлинг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен.)

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм и вышел в финал Азия Трофи – Ярмоленко и Зинченко активно провели тайм

Счет удалось открыть "молоткам", когда Марк Нобл уверенно реализовал пенальти на 26-й минуте. Однако, в дальнейшем забивали только "горожане". Сначала Давид Силва классно принял подачу и вторым касанием пробил кипера Вест Хэма. А еще до перерыва Нмеча тоже забил с одиннадцатиметрового.

Во второй половине игры дубль оформил Рахим Стерлинг. На 59-й минуте он убежал на свидание с вратарем, а затем удачно воспользовался передачей от Кевина де Брюйне.

К слову, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко появились в составе своих команд со скамейки запасных во втором тайме.

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