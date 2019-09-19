Манчестер Сіті увійшов до топ-5 команд Англії за арештами уболівальників

"Містяни" потрапили до оригінального рейтингу серед клубів АПЛ.

Кількість арештів на матчах усіх рівнів в Англії знизилася до 1381 у порівнянні з сезоном-2017/18 (1542). При цьому на 18% збільшилась кількість заборон на відвідування уболівальниками матчів. Зараз такі заборони діють стосовно 1771 фаната, повідомляє журналіст AP Роб Харріс.

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За кількістю затриманих уболівальників перше місце в сезоні-2018/19 посів Сток Сіті – 80 арештів. У топ-3 також увійшли Лідс (49 арештів) і Астон Вілла (42). На четвертому місці опинився Шеффілд Юнайтед (41), на п'ятому – Манчестер Сіті (39).

Нагадаємо, Манчестер Сіті у минулому сезоні здобув перемогу в чемпіонаті Англії, а також виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

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