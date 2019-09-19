Манчестер Сити вошел в топ-5 команд Англии по арестам болельщиков

"Горожане" попали в оригинальный рейтинг среди клубов АПЛ.

Количество арестов на матчах всех уровней в Англии снизилось до 1381 по сравнению с сезоном-2017/18 (1542 арестов). При этом на 18% увеличилось количество запретов на посещение болельщиками матчей. Сейчас такие запреты действуют в отношении 1771 фаната, сообщает журналист AP Роб Харрис.

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По количеству арестованных болельщиков первое место в сезоне-2018/19 занял Сток Сити – 80 арестов. В топ-3 также вошли Лидс (49 арестов) и Астон Вилла (42 ареста). На четвертом месте оказался Шеффилд Юнайтед (41 арест), на пятом – Манчестер Сити (39 арестов).

Напомним, Манчестер Сити в прошлом сезоне одержал победу в чемпионате Англии, а также выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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