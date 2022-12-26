Президент Барселони Жоан Лапорта не мириться з думкою, що двоє провідних гравців сучасності можуть обрати Мадрид для продовження кар'єри.

Кіліана Мбаппе вже тривалий час пов'язують з "вершковими". Все складається так, що його літній трансфер у Реал виглядає неминучим. До Ерлінга Холанда мадридці теж проявляють симпатію, але жодної конкретики поки немає.

"Мбаппе й Холанд захочуть грати на Сантьяго Бернабеу": Анчелотті знову натякає на трансфери Реала

На норвежця полює і Барселона, але Жоан Лапорта переживає, що Холанд може обрати Мадрид для продовження кар'єри. Ба більше, президента "блаугранас" по-справжньому лякає перспектива переходу одразу двох зірок до Королівського клубу, стверджує Marca.

Зараз Лапорта шукає шлях, щоб перешкодити Реалу підписати Ерлінга, адже не хоче, щоб у головного конкурента в нападі сформувалась вбивча трійка Мбаппе-Холанд-Вінісіус.

Нагадаємо, контракт форварда Борусії Дортмунд розрахований до 2024 року, але влітку активується 75-мільйонна клаусула. Угода нападника ПСЖ завершиться наприкінці сезону.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал