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Манчестер Сіті та Арсенал поборються за Едегора

17:53 371 Читать на русском
Манчестер Сіті та Арсенал поборються за Едегора
Мартін Едегор / Reuters

Півзахисник іспанського Реал Сосьєдада Мартін Едегор, права на якого належать мадридському Реалу, потрапив до сфери зацікавлень англійських грандів.

Манчестер Сіті та Арсенал готові поборотися за талановитого норвежця, стверджує El Desmarque.

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За інформацією видання, англійські гранди складуть конкуренцію дортмундській Борусії. Едегор нібито не входить до планів мадридського Реала й "вершкові" готові попрощатися з ним наступного літа. Трансфер 20-річного хавбека обійдеться зацікавленим клубам орієнтовно в 80 млн євро.

У сезоні 2019/20 Мартін Едегор провів 7 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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