Манчестер Сити и Арсенал поборются за Эдегора

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, попал в сферу интересов английских грандов.

Манчестер Сити и Арсенал готовы побороться за талантливого норвежца, утверждает El Desmarque.

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По информации издания, английские гранды составят конкуренцию дортмундской Боруссии. Эдегор якобы не входит в планы мадридского Реала и "сливочные" готовы расстаться с ним следующим летом. Трансфер 20-летнего хавбека обойдется заинтересованным клубам ориентировочно в 80 млн евро.

В сезоне 2019/20 Мартин Эдегор провел 7 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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