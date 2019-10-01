toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТЕР U-19

Манчестер Сити и Арсенал поборются за Эдегора

17:53 16 Читати українською
Манчестер Сити и Арсенал поборются за Эдегора
Мартин Эдегор / Reuters

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, попал в сферу интересов английских грандов.

Манчестер Сити и Арсенал готовы побороться за талантливого норвежца, утверждает El Desmarque.

Эдегор стал лучшим игроком месяца в Реал Сосьедаде и получил необычный приз

По информации издания, английские гранды составят конкуренцию дортмундской Боруссии. Эдегор якобы не входит в планы мадридского Реала и "сливочные" готовы расстаться с ним следующим летом. Трансфер 20-летнего хавбека обойдется заинтересованным клубам ориентировочно в 80 млн евро.

В сезоне 2019/20 Мартин Эдегор провел 7 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна

blog_ava
Аталанта U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
13:51
1007
Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Мартин Эдегор Мартин Эдегор Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Манчестер Сити Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Испании Арсенал Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук