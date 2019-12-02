Манчестер Сіті ще не вибув з боротьби, – Манчіні закликав не поспішати з чемпіонством Ліверпуля

Екс-коуч Манчестер Сіті, а нині головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні заявив, що ще рано списувати з рахунків у боротьбі за чемпіонство його колишній клуб.

"За останні два роки Ліверпуль став дуже сильною командою. Але я хочу нагадати, що в минулому сезоні Манчестер Сіті в листопаді і грудні відставав від мерсисайдців на сім очок. Англійська Прем'єр-ліга – найважчий чемпіонат. Насправді, це дуже довгий шлях", – цитує Манчіні видання Sky Sports.

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Нагадаємо, в останньому турі Ман Сіті на виїзді не зміг перемогти Ньюкасл і відстає від лідера – Ліверпуля – вже на одинадцять очок. Наступний матч в АПЛ команда Гвардіоли проведе вже завтра, 3 грудня, проти Бернлі на виїзді.

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