Манчестер Сіті розгляне пропозиції щодо Стерлінга та Мареза
Одразу дві зірки Ман Сіті можу опинитись на трансферному ринку.
Керівництво Манчестер Сіті готове до продажу одразу двох атакувальних півзахисників – Рахіма Стерлінга та Ріяда Мареза, повідомляє The Athletic.
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Джерело вважає малоймовірним відхід цих гравців вже влітку, але у перспективі їхні трансфери виглядають дуже вірогідними. Чинні контракти Рахіма та Ріяда з "містянами" розраховані до літа 2023-го.
Нагадаємо, Ман Сіті зацікавлений у підсиленні атакувальної ланки форвардом Тоттенхема Харрі Кейном та півзахисником Астон Вілли Джеком Грілішем.
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