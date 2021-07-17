Сразу две звезды Ман Сити могу оказаться на трансферном рынке.

Руководство Манчестер Сити готово к продаже сразу двух атакующих полузащитников – Рахима Стерлинга и Рияда Мареза, сообщает The Athletic.

Манчестер Сити готов потратить на Кейна и Грилиша более 200 млн евро

Источник считает маловероятным уход этих игроков уже летом, но в перспективе их трансферы выглядят очень вероятными. Действующие контракты Рахима и Рияда с "горожанами" рассчитаны до лета 2023-го.

Напомним, Ман Сити заинтересован в усилении атакующего звена форвардом Тоттенхэма Харри Кейном и полузащитником Астон Виллы Джеком Грилишем.

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