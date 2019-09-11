Манчестер Сіті привітав Зінченка з забитим голом у ворота збірної Нігерії

Клуб легіонера збірної України оперативно відреагував на забитий м'яч у товариській грі проти Нігерії.

Офіційний Твіттер Манчестер Сіті відзначив результативний удар свого футболіста у товариському матчі у ворота збірної Нігерії (2:2).

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Окрім того, в огляді виступів футболістів за свої збірні на сайті клубу "містяни" не забули повідомити, що Олександр відзначився голом у другому поєдинку поспіль.

Нагадаємо, саме гравець Манчестер Сіті розпочав розгром Литви у гостьовому матчі відбору на Євро-2020.

Zinchenko bagged a goal for Ukraine as they drew with Nigeria in tonight's friendly.



#mancity pic.twitter.com/kbxnCvrbs4 — Manchester City (@ManCity) September 10, 2019

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