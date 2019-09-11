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Манчестер Сіті привітав Зінченка з забитим голом у ворота збірної Нігерії

20:50 967 Читать на русском
Манчестер Сіті привітав Зінченка з забитим голом у ворота збірної Нігерії
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Клуб легіонера збірної України оперативно відреагував на забитий м'яч у товариській грі проти Нігерії.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Офіційний Твіттер Манчестер Сіті відзначив результативний удар свого футболіста у товариському матчі у ворота збірної Нігерії (2:2).

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Окрім того, в огляді виступів футболістів за свої збірні на сайті клубу "містяни" не забули повідомити, що Олександр відзначився голом у другому поєдинку поспіль.

Нагадаємо, саме гравець Манчестер Сіті розпочав розгром Литви у гостьовому матчі відбору на Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Україна - Нігерія Нігерія Нігерія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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