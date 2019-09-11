Манчестер Сити поздравил Зинченко с забитым голом в ворота сборной Нигерии

Клуб легионера сборной Украины оперативно отреагировал на забитый мяч в товарищеской игре против Нигерии.
Официальный Твиттер Манчестер Сити отметил результативный удар своего футболиста в товарищеском матче в ворота сборной Нигерии (2:2).
Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
Кроме того, в обзоре выступлений футболистов за свои сборные на сайте клуба "горожане" не забыли сообщить, что Александр отличился голом во втором поединке подряд.
Напомним, именно игрок Манчестер Сити начал разгром Литвы в гостевом матче отбора на Евро-2020.
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