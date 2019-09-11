Манчестер Сити поздравил Зинченко с забитым голом в ворота сборной Нигерии

Клуб легионера сборной Украины оперативно отреагировал на забитый мяч в товарищеской игре против Нигерии.

Официальный Твиттер Манчестер Сити отметил результативный удар своего футболиста в товарищеском матче в ворота сборной Нигерии (2:2).

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кроме того, в обзоре выступлений футболистов за свои сборные на сайте клуба "горожане" не забыли сообщить, что Александр отличился голом во втором поединке подряд.

Напомним, именно игрок Манчестер Сити начал разгром Литвы в гостевом матче отбора на Евро-2020.

Zinchenko bagged a goal for Ukraine as they drew with Nigeria in tonight's friendly.



#mancity pic.twitter.com/kbxnCvrbs4 — Manchester City (@ManCity) September 10, 2019

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