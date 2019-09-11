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Манчестер Сити поздравил Зинченко с забитым голом в ворота сборной Нигерии

20:52 74 Читати українською
Манчестер Сити поздравил Зинченко с забитым голом в ворота сборной Нигерии
Александр Зинченко / Манчестер Сити

Клуб легионера сборной Украины оперативно отреагировал на забитый мяч в товарищеской игре против Нигерии.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Официальный Твиттер Манчестер Сити отметил результативный удар своего футболиста в товарищеском матче в ворота сборной Нигерии (2:2).

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кроме того, в обзоре выступлений футболистов за свои сборные на сайте клуба "горожане" не забыли сообщить, что Александр отличился голом во втором поединке подряд.

Напомним, именно игрок Манчестер Сити начал разгром Литвы в гостевом матче отбора на Евро-2020.

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Теги
Евро-2020 Украина - Нигерия Нигерия Нигерия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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