Манчестер Сіті позбудеться конкурента Зінченка, якщо зуміє підписати Родрі

Чемпіон Англії планує кадрові зміни у літнє трансферне вікно.

Фабіану Делфу не гарантоване місце у складі "містян" на наступний сезон, інформує Daily Maіl.

Манчестер Сіті сподівається завершити трансфер Родрі наступного тижня

Ман Сіті шукатиме нову команду для англійця, якщо зможе домовитися з Атлетіко щодо трансферу Родрі. Імовірний прихід іспанського хавбека обмежить і так незначний ігровий час Делфа у команді Пепа Гвардіоли. Це може стати хорошою новиною для Олександра Зінченка, оскільки універсальний екс-гравець Астон Вілли конкурував з ним за позицію лівого захисника у минулому сезоні.

Делф відіграв усього 11 матчів у чемпіонаті Англії за Манчестер Сіті і відзначився одним асистом.

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