Манчестер Сіті отримав несподіваних захисників у питанні пониження у класі

Майбутня доля Зінченка і компанії у Премєр-лізі залишається у підвішеному стані.

Клуби англійської Прем'єр-ліги наполягають на тому, що керівництво ліги зобов’язане покарати Манчестер Сіті за порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє Daily Mail з посиланням на The Athletic.

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Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи в сезонах 2020/2021 і 2021/2022, а також оштрафував клуб на 30 млн євро за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами.

Багато англійських клубів згодні з обов’язковим покаранням команди Зінченка, однак є й такі, які вважають це покарання недостатньо суворим і закликають Прем’єр-лігу ввести власні санкції проти підопічних Гвардіоли.

Однак, фактично всі клуби переконані, що не можна виключати Манчестер Сіті з англійської Прем'єр-ліги, інакше це рішення перетворить чемпіонат у цирк. Таким чином, "містяни" несподівано отримали серйозне лобі з боку своїх суперників по чемпіонату.

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