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Манчестер Сіті може зіткнутися з новим розслідуванням УЄФА

19 лютого 15:12 4361 Читать на русском
Манчестер Сіті може зіткнутися з новим розслідуванням УЄФА
Манчестер Сіті / Твіттер Манчестер Сіті

Представники контролюючих органів продовжать моніторити манчестерський клуб.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продовжить розслідування щодо Манчестер Сіті, повідомляє The Guardian.

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За інформацією видання, у зв’язку з завищенням спонсорських контрактів у період з 2012 по 2016 роки УЄФА має намір провести перевірку угод з компанією Abu Dhabi, партнерство з якою датовано 2016 роком. Футбольні органи планують з'ясувати, чи мають підписані контракти справжню ринкову вартість чи може власник Манчестер Сіті вкладає у клуб фінанси під виглядом комерційного спонсорства.

Нагадаємо, команду нашого Олександра Зінченка вже відсторонили від участі в єврокубках на два наступні сезони, а також оштрафували на 30 млн євро – очільники клубу не погоджуються з такими рішеннями і мають намір відстоювати свої інтереси у суді.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті УЄФА
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