Манчестер Сіті може зіткнутися з новим розслідуванням УЄФА

Представники контролюючих органів продовжать моніторити манчестерський клуб.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продовжить розслідування щодо Манчестер Сіті, повідомляє The Guardian.

Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації – відомі імена

За інформацією видання, у зв’язку з завищенням спонсорських контрактів у період з 2012 по 2016 роки УЄФА має намір провести перевірку угод з компанією Abu Dhabi, партнерство з якою датовано 2016 роком. Футбольні органи планують з'ясувати, чи мають підписані контракти справжню ринкову вартість чи може власник Манчестер Сіті вкладає у клуб фінанси під виглядом комерційного спонсорства.

Нагадаємо, команду нашого Олександра Зінченка вже відсторонили від участі в єврокубках на два наступні сезони, а також оштрафували на 30 млн євро – очільники клубу не погоджуються з такими рішеннями і мають намір відстоювати свої інтереси у суді.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози