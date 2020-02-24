Манчестер Сити получил неожиданных защитников в вопросе понижения в классе

Будущая судьба Зинченко и компании в Премьер-лиге остается в подвешенном состоянии.

Клубы английской Премьер-лиги настаивают на том, что руководство лиги обязано наказать Манчестер Сити за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

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Напомним, УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро за финансовые махинации со спонсорскими контрактами.

Многие английские клубы согласны с обязательным наказанием команды Зинченко, однако есть и те, которые считают это наказание недостаточно строгим и призывают Премьер-лигу ввести собственные санкции против подопечных Гвардиолы.

Однако, практически все клубы убеждены, что нельзя исключать Манчестер Сити из английской Премьер-лиги, иначе это решение превратит чемпионат в цирк. Таким образом, "горожане" неожиданно получили серьезное лобби со стороны своих соперников по чемпионату.

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