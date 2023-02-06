"ФК Манчестер Сіті здивований публікацією цих припущень щодо порушень правил Прем'єр-ліги, особливо з урахуванням великої участі та величезної кількості детальних матеріалів, які були надані лізі.

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Клуб вітає розгляд цього питання незалежною Комісією для неупередженого розгляду широкої сукупності незаперечних доказів, що існують на підтримку нашої позиції. Тому ми сподіваємося, що це питання буде закрите раз і назавжди", – йдеться у офіційній заяві Манчестер Сіті.

Нагадаємо, "містян" звинувачують у понад 100 порушеннях фінансової звітності, які були здійснені зі сезону 2009/10. Команді Гвардіоли загрожує очковий штраф або пониження у класі.

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