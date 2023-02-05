Друга зустріч цих команд за 17 днів у чемпіонаті Англії. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Манчестер Сіті на "Футбол 24" стартував о 18:30. Гвардіола посадив у запас Кевіна Де Брюйне. Зате манчестерці знову вийшли з 2 форвардами. Лондонці прагнули взяти реванш за виїзну поразку 4:2, але сьогодні залишилися без головного тренера. Антоніо Конте змушений був лягти на операцію і не керуватиме командою деякий час. Перший удар від Мареза. На 5 хвилині алжирець вийшов на кут штрафного – Дайєр заблокував. Аканджі та Альварес намагалися додати після кутового. Занадто багато гравців Тоттенхема, аби снаряд проліз і загрожував Льорісу. Майже 85% володіння гостей. "Шпори" ніби не вилазять зі свого штрафного.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – лондонці залишились без Конте, Де Брюйне знову на лавці

І раптом після чи не першої ж атаки Кейн стає одноосібним найкращим бомбардиром Тоттенхема всіх часів, забиваючи свій 267 гол у складі лондонського клубу. Харрі обійшов Джиммі Грівза, в якого 266 влучань. Лише третій в історії АПЛ, хто відзначився 200 разів у цьому турнірі. Гості наче вирішили зіграти у повтор попереднього матчу. Родрі подарував м'яч суперникам перед своїм штрафним. Хьойберг покотив, зовсім вільний Кейн спокійно розібрався. Нічим не може відповісти Сіті. Ромеро в ефектному підкаті грубо скосив Холанда – жовта. В іншому епізоді норвежець пішов сам на кількох захисників, і спільними зусиллями його зупинили. Бернарду слабенько приклався метрів з 20 – Льоріс подякував за легкий сейв для статистики. Тоттенхем грає примітивно просто, але ефективно. Запускають довгими передачами Кулушевскі чи Кейна, а далі, хлопці, вже самі якось розбирайтеся. І розбираються ж!

Harry Kane is the third player to score 200 goals in Premier League history



Only Alan Shearer (260) and Wayne Rooney (208) have scored more



Premier League legend already pic.twitter.com/5qfe57Uz4q — ESPN FC (@ESPNFC) February 5, 2023

Жорсткий характер гри підкреслює ситуація на 34 хвилині. Емерсон відчуває дискомфорт, Гріліш і Хьойберг страждають на газоні. Ромеро на правах чемпіона світу 2022 продовжує розхитувати Холанда. Банально на рівному місці спровокував Ерлінга на фол у штрафному. Альварес викотив під удар Родрі, Льоріс на місці. Так само без опіки пробиває Гріліш після пасу Холанда – перекрутив у дальню дев'ятку. Тоттенхем зрозумів, що потрібно оживати. Тричі поспіль блокують гості удари Дайєра і Кейна після стандарту. А наприкінці першого тайму Марез отримав супершанс зрівняти після накидання Гріліша – алжирець з льоту бахнув у поперечину.

Після перерви на перший удар довелося чекати хвилин 10. Перішіч подав кутовий, Девіс непогано приклався – мінімальний промах. Без Де Брюйне вдалося спокійно організувати камбек проти Тоттенхема вдома, але не сьогодні. На 59 хвилині Гвардіола зняв головного героя тієї феєрії Мареза. Бельгієць відразу ж почав вигравати боротьбу і шукати Холанда. А на 64 хвилині тонко викотив зі штрафного Альваресу – Дайєр зовсім випадково заблокував коліном так, щоб не влучити у свої ворота. Ромеро заблокував удар Аканджі з допомогою руки, але пенальті нема, бо перед тим аргентинець підставив ногу, відтак це був рикошет. Альварес на тонкому клаптику обігрався з Де Брюйне і дуже ефектно крутив у лівий верхній кут – поруч з хрестовиною. Кейн після чергової контратаки пробився на розстрільну позицію ліворуч і дивом не забив другий.

Ньюкасл розділив очки з Вест Хемом, Ліверпуль зазнав розгрому, МЮ переміг Крістал Пелас попри вилучення Каземіро

FT: Tottenham Hotspur 1 - 0 Manchester City



xG: 1.45 - 0.97

Shots: 12 - 15

MOTM: Harry Kane (8.08)#TOTMCIhttps://t.co/00mBNsgkmz pic.twitter.com/NitkrQUKJs — FotMob Stats (@FotMob_Stats) February 5, 2023

І знову випрошування пенальті. Аке прострілював, Емерсон начебто руку виставляв, лише кутовий. Після невдалої подачі бачимо комбінацію, яка проходить весь матч. Хтось із гравців Тоттенхема вибиває на чужу половину, манчестерці (цього разу Де Брюйне махнув повз м'яч) дарують простір тріо атаки. Сон пробиває, Едерсон відпускає, Кейн переводить на лінію штрафного, а там уже Хьойберг мінімально хибить. Скільки ж цих блискавичних контратак проходило в Тоттенхема після перерви. Непристойно багато. На 87 хвилині Гріліш зробив заявку на перелом. Джек накрутив двох захисників, Ромеро ціною другої жовтої зупинив. Аргентинець вперше з 2020 року отримав вилучення в топ-чемпіонаті.

Tottenham 1-0 Man City FT:



xG: 1.45-0.97

Shots: 12-15

Shots on target: 3-5

Touches in opp. box: 28-33

Possession: 36%-64%

Fouls: 19-14



Harry Kane becomes Tottenham's all-time top goalscorer and the quickest player to score 200 Premier League goals. pic.twitter.com/TRtfHWeioH — Squawka Live (@Squawka_Live) February 5, 2023

Льоріс вибиває снаряд, руками чіпляючи в момент падіння Родрі. Чергові апеляцію, але про пенальті тут не може бути й мови. Скептичні посмішки Гвардіоли, ніби це судді його здолали, а не суперник, який ідеально використав свою найкращу версію зі щільним захистом і розкішними контрами. Дещо це нагадало стиль суботньої перемоги Евертона над Арсеналом, та ще й рахунок той же. Майстер-клас із зупинки Холанда – норвежець міг сподіватися на бодай 1 удар хіба що з якогось надуманого пенальті. Тоттенхем вдруге поспіль перемагає в АПЛ з рахунком 1:0 і набирає 39 очок, мінімально відстаючи від зони ЛЧ. Манчестер Сіті втрачає нагоду скоротити 5-очкову дистанцію від Арсенала, причому в Зінченка і Ко матч у запасі.

Евертон – Арсенал: Миколенко допомагає втілити пророцтво, Зінченко видає клас, але зривається і приміряє не ту роль