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Манчестер Сіті офіційно підписав нідерландського голкіпера, вигравши боротьбу в Барселони та МЮ

11:26 756 Читать на русском
Манчестер Сіті офіційно підписав нідерландського голкіпера, вигравши боротьбу в Барселони та МЮ
Міккі ван Сас / Сайт Утрехта

Манчестер Сіті продовжує поповнювати свою академію новими талантами.

Утрехт на своєму офіційному сайті повідомив про перехід 16-річного голкіпера Міккі ван Саса до "містян".

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Нідерландці сподівалися утримати свого таланта ще на кілька сезонів, однак юний воротар сам захотів приєднатися до чинних чемпіонів Англії якомога швидше. Ван Сас виступав за Утрехт U-17, натомість у Манчестер Сіті гратиме з командою віком до 18 років.

Додамо, що "містяни" були далеко не єдиним претендентом на нідерландського стража воріт. Преса активно писала про інтерес Барселони та Манчестер Юнайтед до ван Саса, якого вважають одним з найперспективніших голкіперів Європи.

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