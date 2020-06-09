Гвардіола офіційно отримав нового асистента – він був вчителем Пепа

Англійський Манчестер Сіті оголосив про поповнення тренерського штабу Хосепа Гвардіоли новим фахівцем.

Хуан Мануель Лільйо став асистентом головного тренера "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

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54-річний фахівець перебрався на Туманний Альбіон із Китаю, де за підсумками сезону-2019 вивів до місцевої Суперліги клуб Циндао Хайню. Раніше він працював із японським Віссел Кобе, колумбійськими Атлетіко Насьйональ і Мільйонаріосом, Альмерією, Реал Сосьєдадом, Сарагосою і низкою інших іспанських команд. Фахівець розпочав свою тренерську кар'єру ще на початку 80-х.

Лільйо вважається вчителем Гвардіоли-тренера. Колишній хавбек Барселони наприкінці ігрової кар'єри навмисне перейшов до мексиканського Дорадоса, щоб грати під керівництвом старшого колеги та ближче познайомитися із його тренерською методикою. Лільйо на Етіхаді зайняв посаду, що була вакантною після переходу в Арсенал Мікеля Артети.

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