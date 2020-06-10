Манчестер Сити официально подписал нидерландского голкипера, выиграв борьбу у Барселоны и Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити продолжает пополнять свою академию новыми талантами.

Утрехт на своем официальном сайте сообщил о переходе 16-летнего голкипера Микки ван Саса к "горожанам".

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Голландцы надеялись удержать своего таланта еще на несколько сезонов, однако юный вратарь сам захотел присоединиться к действующим чемпионам Англии как можно скорее. Ван Сас выступал за Утрехт U-17, а в Манчестер Сити будет играть с командой возрастной категории до 18 лет.

Добавим, что "горожане" были далеко не единственным претендентом на нидерландского стража ворот. Пресса активно писала об интересе Барселоны и Манчестер Юнайтед к ван Сасу, которого считают одним из самых перспективных голкиперов Европы.

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