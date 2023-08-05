"Містяни" у своїх соцмережах повідомили про перехід 21-річного хорвата. Йошко Гвардіол підписав угоду з Манчестер Сіті на п'ять сезонів – до 2028 року. Хорват буде виступати в команді Гвардіоли під 24 номером.

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Згідно з інформацією Sky Sports, Манчестер Сіті заплатив РБ Лейпцигу за Гвардіола 77,6 мільйона фунтів, що становить приблизно 90 млн євро. Це рекордна сума, яку коли-небудь платили за захисника у футбольному світі. Нагадаємо, що раніше рекорд належав Манчестер Юнайтед, які заплатили за перехід Харрі Магуайра 87 мільйонів євро.

Йошко Гвардіол приєднався до РБ Лейпциг у 2021 році. Загалом він провів за німецьку команду 87 матчів. В його активі п'ять голів та три асисти.

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