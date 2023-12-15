"Зараз не час говорити про те, що ми зможемо виграти Ла Лігу, але час сказати, що ми команда, яка прагне грати в єврокубках. Мені це дуже ясно, і гравці це показують.

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Через 10 турів побачимо, чи є можливості боротися за Ла Лігу, але ми ще не дійшли до останньої третини змагань. Через 26 або 28 турів ми зможемо побачити, якою є справжня мета Жирони, але до того часу ще потрібно пройти довгий шлях.

Рівність, яка існує в Ла Лізі, означає, що якщо ви програєте дві-три гри, ви значно падаєте в таблиці. Крім того, ми впевнені, що ні Реал, ні Барса, ні Атлетіко не збираються багато втрачати очок. Щоб бути в цьому квартеті, ми повинні вигравати, а це дуже складно. Я не дивлюся далі наступної гри, але у мене є відчуття, що ми будемо боротися за єврокубки", – розповів Мічел в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що Жирона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом. Реал відстає від команди Довбика та Циганкова на два пункти. В наступному турі каталонці зіграють проти Алавеса.

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