Манчестер Сіті нагородив колишнього конкурента Зінченка новим довготривалим контрактом
Натан Аке залишається в складі "містян". Футболіст і клуб підписали угоду до 2027 року.
Манчестер Сіті офіційно оголосив про продовження контракту з захисником збірної Нідерландів Натаном Аке. Про це пише клубна прес-служба "містян".
Манчестер Сіті офіційно відпустив зіркового вінгера в Саудівську Аравію
За офіційними даними, нова угода між футболістом і клубом розрахована ще на чотири роки – до літа 2027. Ніяких фінансових аспектів нового контракту не повідомляється.
Нагадаємо, в минулому сезоні нідерландець провів 41 матч за "містян", в яких відзначився трьома голами. В сезоні 2022/23 команда Гвардіоли завоювала требл, вигравши Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.
"Зінченко продемонстрував елітні цифри": захисник Арсенала потрапив у топ-3 світу – чим вразив українець