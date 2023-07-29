Натан Аке залишається в складі "містян". Футболіст і клуб підписали угоду до 2027 року.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про продовження контракту з захисником збірної Нідерландів Натаном Аке. Про це пише клубна прес-служба "містян".

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За офіційними даними, нова угода між футболістом і клубом розрахована ще на чотири роки – до літа 2027. Ніяких фінансових аспектів нового контракту не повідомляється.

Нагадаємо, в минулому сезоні нідерландець провів 41 матч за "містян", в яких відзначився трьома голами. В сезоні 2022/23 команда Гвардіоли завоювала требл, вигравши Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.

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