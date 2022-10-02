Після лондонського настав час ще одного принципового дербі. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – МЮ на "Футбол 24", стартує о 16:00. Хосеп Гвардіола проти Еріка Тен Хага, з яким співпрацював у Баварії. Божевільна форма Холанда і компанії вдома: 3 перемоги, 14 забитих м'ячів і лише 2 пропущені. Сіті відстає від Арсенала на 4 бали, тому повинен перемагати. Гостям теж хочеться взяти 3 очки, адже лише в такому разі вони піднімуться в зону ЛЧ, посунувши команду Де Дзербі. "Червоні дияволи" після стартових фіаско виграли 4 поспіль поєдинки, зокрема, завдавши першої поразки Арсеналу. Де дивитися матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед онлайн? Гру транслює лише платформа Setanta Sports.

Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ