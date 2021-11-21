Манчестер Сіті приймає Евертон в рамках 12 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на футбол 24.

Матч Манчестер Сіті – Евертон стартує на о 16:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine.

Олександр Зінченко залишився поза стартом Ман Сіті. Натомість Гвардіола здивував у стартовому складі 19-річним Палмером, посадивши Мареза та Жезуса в запас.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Бернарду, Родрі, Гюндоган – Палмер, Фоден, Стерлінг.

Запасні: Стеффен, Карсон, Діаш, Аке, Жезус, Зінченко, Фернандінью, Марез, МакАті.

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Годфрі, Кін, Дінь – Гордон, Делф, Аллан, Грей – Таунсенд, Рішарлісон.

Запасні: Беговіч, Брентвейт, Кенні, Івобі, Онянго, Гбамен, Тосун, Сіммс, Рондон.

Ліверпуль влаштував для Арсенала нове жахіття Енфілда – хитрий Клопп спровокував сутичку з Артетою і вийшов переможцем