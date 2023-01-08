Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубка Англії
Манчестер Сіті приймає Челсі в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Манчестер Сіті – Челсі стартує о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн, а дивитися гру в прямому етері можна на Setanta Sports Ukraine.
Стартові склади команд
Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Аканджі, Ляпорт, Гомес – Сілва, Родрі, Фоден – Марез, Альварес, Палмер.
Запасні: Едерсон, Стоунз, Аке, Канселу, Льюїс, Філліпс, Гюндоган, де Брюйне, Холанд.
Челсі: Кепа – Хамфріс, Кулібалі, Чалоба, Холл – Ковачіч, Жоржінью, Маунт – Зієш, Хаверц, Галлахер.
Запасні: Беттінеллі, Кукурелья, Сілва, Аспілікуета, Бадіашиль, Чуквуемека, Закарія, Хатчінсон, Фофана.
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