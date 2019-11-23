Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади на центральний матч туру АПЛ

Манчестер Сіті зустрічається з Челсі в рамках 13-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку. Пряму відеотрансляцію можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Манчестер Сіті – Челсі: анонс і прогноз матчу АПЛ

Манчестер Сіті перед цим туром програвав лідеру першості 9 очок і йшов на 4 місці. Челсі випереджає "містян" на 1 пункт, але підходить до очного протистояння явним аутсайдером.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Фернандінью, Менді – де Брюйне, Родрі, Д.Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Браво, Вокер, Гюндоган, Жезус, Анхеліньо, Отаменді, Фоден.

Челсі: Аррісабалага – Аспілікуета, Зума, Томорі, Емерсон – Канте, Жоржіньо, Ковачіч – Вілліан, Абрахам, Пулішіч.

Запасні: Кабальєро, Джеймс, Крістенсен, Маунт, Педро, Батшуаї, Жиру.