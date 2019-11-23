Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

Манчестер Сіті обіграв Челсі (2:1) в центральному матчі 13-го туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Перед міжнародною перервою Манчестер Сіті програв головну битву осені на Анфілді. Поразка в очному матчі з Ліверпулем звела шанси "містян" на чемпіонство до мінімуму. Сьогодні вдень Клопп обіграв Крістал Пелас і відірвався від Гвардіоли на 12 очок.

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Ситуація перед поєдинком проти Челсі була критична. Манчестер Сіті опинився на 4 місці, поступаючись у турнірній таблиці навіть "пенсіонерам", які набрали прекрасну форму та видали переможну серію.

Фаворитом звітного протистояння все одно вважалися господарі. Тренери виставили прогнозовані стартові склади. Єдина несподіванка – вихід Канселу на правому фланзі оборони Сіті проти Пулішіча.

Суперники вже на старті зустрічі обмінялися гострими моментами. Агуеро скористався класним пасом Фернандінью та вивів на удар де Брюйне – бельгієць пробив повз дальню стійку. Через хвилину Вілліан аналогічно не влучив у протилежний кут після перехоплення та передачі Абрахама.

Челсі в дебюті виглядав дуже пристойно: контроль м'яча був на рівні, вдавалося розбивати пресинг Манчестер Сіті та вибігати в гострі контратаки. Партнери підготували ударну позицію для Абрахама на лінії штрафного майданчика – мимо. Після кутового Томорі виграв підбирання та бахнув у сторону воріт – біля стійки. Вілліан розігнав прекрасну контру з правого флангу в центр і віддав на Емерсона – фулбек послав м'яч в руки голкіперу.

До 20-ї хвилини Челсі мав перевагу у володінні та кількості створених моментів, тому в дечому справедливо відкрив рахунок. Ковачіч обігрався в центрі поля та закинув вперед на Канте – Нголо увірвався у штрафний майданчик, виграв позицію у захисника та проштовхнув м'яч у сітку повз голкіпера.

Манчестер Сіті не наполягав на тому, щоб забрати м'яч під свій контроль, але почав організованіше пресингувати. Господарі змусили суперника помилитися в центрі та конвертували перехоплення Фернандінью в гол. Щоправда, не обійшлося без допомоги Зума: спершу від захисника м'яч відскочив до КдБ, а потім Курт рикошетом допоміг Кевіну дезорієнтувати свого воротаря простим ударом.

Зрівнявши рахунок, Манчестер Сіті тотально захопив ініціативу. Де Брюйне пробив над "дев'яткою", а от Марез не пробачив. Алжирець з правої бровки застрибнув у штрафний майданчик між двома опонентами й ударом поміж ніг третьому послав м'яч в дальню "шістку" – 2:1. Кепа спробував вгробити Челсі, вибивши від воріт у спину Агуеро, але в тому епізоді гостей врятував каркас воріт і інтрига на другий тайм залишилася живою.

По перерві на полі зберігся інтенсивний приємний оку футбол. Челсі створив хороший шанс відігратися після триходівки Вілліан-Аспілікуета-Канте, але удар останнього заблокував Фернандінью. Загалом же господарем ситуації був Манчестер Сіті. Марез бив здалеку, гольові ситуації виникали після кутових.

"Пенсіонери" взагалі дивом уникли пропущеного гола, коли загубили у власних володіннях Канселу. Схожий епізод виник 10 хвилин потому – Аспілікуета заблокував удар Фернандінью, а Марез пробив над поперечиною. Пеп Гвардіола виконав три вимушені заміни, знявши Родрі, Сілву та Агуеро, однак Гюндоган, Фоден і Жезус каші не зіпсували.

Челсі не надто часто виходив до чужого штрафного майданчика, але виключення були. Наприклад, рейд Пулішіча, який завершився гарматним пострілом Вілліана – м'яч пролетів у сантиметрах над перекладиною. І все одно напруга зберігалася до останніх хвилин, адже м'ячем знову заволодів Челсі.

Манчестер Сіті нібито контролював хід поєдинку, хоча також прикрутив конвеєр зі створення моментів (можна пригадати хіба що два авантюрні удари Фодена) і періодично нагадував про свою вразливість до швидких атак. Едерсон підтримав Кепу та оформив подібний фейл, вдаривши в спину Абрахаму.

У компенсований час Маунт чудово пробив зі штрафного, проте м'яч розминувся з хрестовиною. Стерлінг забив третій гол у ворота Челсі, але арбітр після втручання VAR скасував його через офсайд. Господарі трішки нервово, але довели матч до перемоги – 2:1!

Манчестер Сіті набрав 28 залікових балів, зберіг 9-очкове відставання від Ліверпуля та піднявся на третє місце. Челсі випав з топ-3, але комфортно розташувався на четвертій сходинці турнірної таблиці з 26 пунктами.